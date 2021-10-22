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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ميزة خاصة في «آيفون» لحظر «الإعلانات المزعجة».. تعرّف على طريقة تفعيلها

ميزة خاصة في «آيفون» لحظر «الإعلانات المزعجة».. تعرّف على طريقة تفعيلها
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تواصل – وكالات :

كشف موقع “سي نت” عن ميزة خاصة في نظام “iOS 14.5” والأنظمة الحديثة لهواتف “آيفون” ، من شأنها تعزيز خصوصية المستخدم ومنحه حرية الاختيار .

ووفقاً للموقع المهتم بأخبار التقنية، فإن ميزة “شفافية تتبع التطبيقات” تمنح المستخدم خيار منع التطبيقات من تتبع خطواتك وعرض الإعلانات ذات الصلة، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وأكد أنه ما لم يمنح المستخدم إذناً صريحاً لأحد التطبيقات، فلا يمكنها استخدام بياناتك للإعلانات المستهدفة أو مشاركة بياناتك مع المعلنين”.

ولتفعيل الخاصية يمكن اتباع الخطوات التالية:

– الدخول للإعدادات Settings.

– الدخول إلى “خصوصية” Privacy، ثم “تتبع” Tracking.

– بعد ذلك تلغي “Allow Apps to Request to Track” (السماح للتطبيقات بطلب التتبع).

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