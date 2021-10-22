الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

كلاب ضالة تهاجم طفلاً في حي البوادي بتبوك.. وشبان ينقذونه في اللحظة الأخيرة (فيديو)

كلاب ضالة تهاجم طفلاً في حي البوادي بتبوك.. وشبان ينقذونه في اللحظة الأخيرة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مروع لكلاب ضالة تهاجم طفلاً في حي البوادي بتبوك.

وأظهر الفيديو الطفل وهو يحاول الهرب من الكلاب الضالة، ولكنها كانت تحيط به من كل الزوايا وحاولت عقره.

وتمكن أحد الكلاب من الإمساك بقدم الطفل وسحله على التراب، فيما أسرع شبان وتمكنوا من إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

وأعاد الفيديو للأذهان حادثة طفلة حي الواشلة بالرياض التي نهشتها الكلاب الضالة، والتي كانت تبلغ من العمر سنتين، وذلك بعد خروجها من استراحة أهلها للحظات، حيث استغاثت والدتها وقتها بالحضور لإنقاذ طفلتها، وبعد نقلها للمستشفى فارقت الحياة بعد وصولها بساعات.

 

مواد ذات صلة

ضبط قائد شاحنة يقود بسرعة عالية على الجهة اليسرى من الطريق بتبوك (فيديو)

ضبط قائد شاحنة يقود بسرعة عالية على الجهة اليسرى من الطريق بتبوك (فيديو)

الإطاحة بمقيم تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك

الإطاحة بمقيم تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك

ضبط قائد «دراجة هوائية» اعتدي على شخصين في تبوك

ضبط قائد «دراجة هوائية» اعتدي على شخصين في تبوك

القبض على مقيم يمني حاول دهس رجل أمن في تبوك

القبض على مقيم يمني حاول دهس رجل أمن في تبوك

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة