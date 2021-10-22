كلاب ضالة تهاجم طفلاً في حي البوادي بتبوك.. وشبان ينقذونه في اللحظة الأخيرة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مروع لكلاب ضالة تهاجم طفلاً في حي البوادي بتبوك.

وأظهر الفيديو الطفل وهو يحاول الهرب من الكلاب الضالة، ولكنها كانت تحيط به من كل الزوايا وحاولت عقره.

وتمكن أحد الكلاب من الإمساك بقدم الطفل وسحله على التراب، فيما أسرع شبان وتمكنوا من إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

وأعاد الفيديو للأذهان حادثة طفلة حي الواشلة بالرياض التي نهشتها الكلاب الضالة، والتي كانت تبلغ من العمر سنتين، وذلك بعد خروجها من استراحة أهلها للحظات، حيث استغاثت والدتها وقتها بالحضور لإنقاذ طفلتها، وبعد نقلها للمستشفى فارقت الحياة بعد وصولها بساعات.