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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مشهد اصطفاف مبهر.. جموع المصلين يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام

مشهد اصطفاف مبهر.. جموع المصلين يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام
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تواصل – فريق التحرير:

اصطفت جموع المصلين، اليوم الجمعة، في مشهد مبهر ومؤثر، لأداء صلاة العشاء بالحرم المكي.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار رفع القيود والإجراءات الصحية المشددة والمتعلقة بفيروس كورونا، ليعود رص الصفوف بعد غياب اقترب من العامين بالمسجد الحرام.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم ـ ولله الحمد ـ في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية.

وقد تضمن القرار السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

 

 

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