الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

متوسط سرعات التحميل والتغطية للجيل الخامس المتنقل في الرياض

متوسط سرعات التحميل والتغطية للجيل الخامس المتنقل في الرياض
0

تواصل – واس:

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن متوسط سرعات التحميل والتغطية للجيل الخامس المتنقل في مدينة الرياض للربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ متوسط سرعات التحميل لمقدمي الخدمة 280 ميجابت في الثانية، وبإجمالي تغطية تصل إلى 91.70%.
وتصدرت شركة “زين” قائمة متوسط سرعات التحميل بمتوسط يصل إلى 379.7 ميجابت في الثانية وبنسبة تغطية تصل إلى 89.35%، وجاءت شركة STC في المركز الثاني بمتوسط سرعة تحميل يصل إلى 296.1 ميجابت في الثانية ونسبة تغطية تصل إلى 76.26%، فيما حلت شركة “موبايلي” في المركز الثالث بمدينة الرياض بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 187.5 ميجابت في الثانية ونسبة تغطية تصل إلى 59.5%.
ويأتي تقرير “مقياس الرياض” في إطار عمل “هيئة الاتصالات” على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.
وللاطلاع على التقرير يمكن زيارةالرابط.

مواد ذات صلة

هيئة الاتصالات: الإنترنت يخدم 99 % من سكان المملكة وسرعته زادت 400 %

هيئة الاتصالات: الإنترنت يخدم 99 % من سكان المملكة وسرعته زادت 400 %

بشرى سارة من «الاتصالات» لسكان 5 مدن بشأن شبكات «الجيل الخامس»

بشرى سارة من «الاتصالات» لسكان 5 مدن بشأن شبكات «الجيل الخامس»

إطلاق أول شبكة عامة لاتصالات للجيل الخامس في دولة أوروبية

إطلاق أول شبكة عامة لاتصالات للجيل الخامس في دولة أوروبية

المملكة تقفز إلى المرتبة العاشرة عالمياً في سرعة الإنترنت

المملكة تقفز إلى المرتبة العاشرة عالمياً في سرعة الإنترنت

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة