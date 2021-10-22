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بدءاً من الشهر المقبل.. قائمة بهواتف «أندرويد» و «آيفون» التي ستتوقف عن دعم «واتساب»

بدءاً من الشهر المقبل.. قائمة بهواتف «أندرويد» و «آيفون» التي ستتوقف عن دعم «واتساب»
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تواصل – وكالات :

يترقب العديد من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير”واتساب” توقف التطبيق على هواتفهم، وذلك بدءاً من 1 نوفمبر القادم.

وخلال الأسابيع المقبلة سوف يتوقف التطبيق عن العمل على 53 طرازاً من الهواتف، حيث تقوم المنصة بتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بها كل عام.

من جانبه كشف موقع “إكسبريس” عن قائمة بجميع النماذج المتأثرة من الهواتف والتي جاءت كالتالي:

– Galaxy Trend Lite
– Galaxy Trend II
– Galaxy SII
– Galaxy S3 mini
– Galaxy Xcover 2
– Galaxy Core
– Galaxy Ace 2
– Lucid 2
– Optimus F7
– Optimus F5
– Optimus L3 II Dual
– Optimus F5
– Optimus L5
– Best L5 II
– Optimus L5 Dual
– Best L3 II
– Optimus L7
– Optimus L7 II Dual
– Best L7 II
– Optimus F6, Enact
– Optimus L4 II Dual
– Optimus F3
– Best L4 II
– Best L2 II
– Optimus Nitro HD
– Optimus 4X HD
– Optimus F3Q
– ZTE V956
– Grand X Quad V987
– Grand Memo
– Xperia Miro
– Xperia Neo L
– Xperia Arc S
– Alcatel
– Ascend G740
– Ascend Mate
– Ascend D Quad XL
– Ascend D1 Quad XL
– Ascend P1 S
– Ascend D2
– Archos 53 Platinum
– HTC Desire 500
– Caterpillar Cat B15
– Wiko Cink Five
– Wiko Darknight
– Lenovo A820
– UMi X2
– Run F1
– THL W8

كما سيتوجب على الأشخاص الذين يستخدمون ثلاثة نماذج محددة من “آيفون”، التأكد من تحديث هواتفهم أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى “واتس آب”، وتشمل:

• iPhone SE

• iPhone 6S

• iPhone 6S Plus

جدير بالذكر أن الهواتف الذكية ستتوقف عن دعم “واتس آب” إذا كانت أنظمة التشغيل الخاصة بها قديمة جداً، وبالنسبة لمستخدمي هواتف “أندرويد”، سيتوقف “واتس آب” عن العمل على النماذج المزودة بنظام Android 4.0.4 أو الأقدم منها.

وستتوقف أجهزة “آيفون” عن تشغيل التطبيق إذا كان لديها إصدارات iOS 9 أو أقدم من البرنامج.

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