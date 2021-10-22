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«الحياة الفطرية»: دفن الحوت النافق في رأس تنورة (صور)

«الحياة الفطرية»: دفن الحوت النافق في رأس تنورة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن المركز الوطني للحياة الفطرية، اليوم الجمعة، من دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة بالتعاون مع الجهات المختصة في وقت قياسي.

وقال المركز عبر “تويتر”: “إنه تمت مراعاة المعايير العلمية في الدفن، مع العمل على الاستفادة من الهيكل العظمي مستقبلًا في الدراسات العلمية والمعارض”.

وكان مركز الجبيل للأحياء البحرية قد باشر بلاغا عن جنوح حوت نافق إلى شاطئ بمدينة رأس تنورة، وتعامل خبراء المركز مع الحالة لبحث أسباب النفوق وأخذ البيانات اللازمة، ثم العمل على التخلص من الكائن بشكل سليم.

 

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