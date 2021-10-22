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بعد ساعات من إطلاقها.. هاكرز يخترقون منصة «ترامب» الجديدة للتواصل الاجتماعي

بعد ساعات من إطلاقها.. هاكرز يخترقون منصة «ترامب» الجديدة للتواصل الاجتماعي
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تواصل – وكالات:

تمكن هاكرز من اختراق منصة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن نسخة تجريبية للمنصة.

وفي التفاصيل فقد قام شخصاً بالتسجيل للحصول على حساب على موقع الويب التجريبي، ونشر صورة لـ”خنزير يتغوط”، وفقاً لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.

من جانبه، نشر درو هارويل مراسل واشنطن بوست، على تويتر أنه بإمكان الناس الوصول إلى الشبكة الاجتماعية التي لم تفتح بعد من خلال رابط عام.

وكان ترامب قد أعلن أول أمس الأربعاء إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي “تروث سوشل” بعد حظره في يناير من تويتر وفيسبوك ويوتيوب بتهمة استخدام هذه المنصات لتحريض مؤيديه على العنف قبل الهجوم على مبنى الكونجرس (الكابيتول).

وقال ترامب في بيان إنه “أنشأ تروث سوشل للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا”، التي “استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقّة في أمريكا”.

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