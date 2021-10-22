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تعرّف على العلاقة الوثيقة بين الإيمان والصحة النفسية

تعرّف على العلاقة الوثيقة بين الإيمان والصحة النفسية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، عبر انفوجرافيك عبر حسابه بتويتر عن العلاقة بين الإيمان والصحة النفسية.

وأوضح المركز، أن الصحة النفسية ترتبط بأساليب تفكير تدور في عقل الإنسان، ما يجعلها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى إيمانه، حيث تحكم الأفكار الإيجابية غالباً في عقل المؤمن وطريقة تفكيره تجاه الأمور اليومية في حياته.

وأشار المركز إلى أن أبرز الأمثلة على ذلك هو “الامتنان”، حيث ينظر المؤمن إلى النعم التي أكرمه الله تعالى بها نظرة امتنان، ويدرك أهميتها، ما يساعده على الشعور بالرضا وتجنب تأثيرات سلبية عديدة.

وتضمنت الأمثلة أيضاً “المستقبل”، حيث ينخفض مستوى القلق بشأن الأحداث التي ستدور بالمستقبل لدى الإنسان المؤمن، لأنه يدرك تماماً بأن القادم لا يمكن تغييره وهو مقدر من عند الله سبحانه وتعالى.

كما شملت الأمثلة “عدم الكمالية”، ما يعني أن الإنسان المؤمن لا ينظر إلى البحث عن المثالية، ويدرك بأن ما يملكه الآخرين ليس إلا بديلاً لما يملكه أيضاً، فليس لأحد صفة الكمالية والمثالية.

 

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