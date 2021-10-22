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يعيش في «الهند».. تعرّف على «غور» أضخم ثور في العالم ومهدد بالانقراض (فيديو)

يعيش في «الهند».. تعرّف على «غور» أضخم ثور في العالم ومهدد بالانقراض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأكبر وأضخم ثور في العالم، والذي يصل ارتفاعه إلى 2 متر ويزن 1.5 طن.

الثور الضخم يسمى “غور”، ويعيش هذا الحيوان المهدد للانقراض في دولة الهند.

ووفقاً لموقع ويكيبيديا، فإن ثور “غور” يطلق عليه كذلك اسم البيسون الهندي، وهو عبارة عن بقر محله الأصلي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وهذا النوع مسجل على أنه مهدد بالانقراض في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) منذ عام 1986 حيث إن تدهور أعداد هذا النوع في أجزاء من نطاق النوع يحتمل أن يزيد عن 70% في آخر ثلاثة أجيال.

وتعد الغور أكبر أنواع الماشية البرية، حيث إنها أكبر من الجاموس الإفريقي، وثيران الأرخص، وجاموس المياه البري.

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