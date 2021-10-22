«التحالف»: تدمير 16 آلية عسكرية ومقتل 92 إرهابياً من مليشيا الحوثي

تواصل – فريق التحرير:
تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، من إلحاق خسائر عسكرية وبشرية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي.
وأعلن “التحالف” تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين الإرهابية في الجوبة والكسارة التابعتين لمأرب، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأسفرت عمليات الاستهداف عن تدمير 16 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 92 عنصرا إرهابيا.
وأكد “التحالف” أن مليشيا الحوثيين تواصل تعنتها وتجاهلها للقوانين الدولية والإنسانية، من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار.