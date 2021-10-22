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«كفران بالنعمة».. احذر من إلقاء بقايا الطعام في القمامة وتخلص منها بهذه الطريقة (فيديو)

«كفران بالنعمة».. احذر من إلقاء بقايا الطعام في القمامة وتخلص منها بهذه الطريقة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الشيخ الدكتور سعد الخثلان، طريقة التعامل الصحيحة مع بقايا الطعام، مشيراً إلى أنها نعمة.

وقال الشيخ الخثلان خلال برنامج “الجواب الكافي” على قناة المجد، إن بقايا الطعام لم تسلب منها اسم النعمة، وينبغي ألا تمتهن، ويتم جمعها في الأكياس وتوضع في مكان نظيف ولا تمتهن.

وأضاف أن امتهان النعمة نوع من الكفران بالنعمة وهذا لا يجوز، لكن ما سلب منه اسم النعمة مثل بقايا الدسم في اليد فهذا لا يضر حتى إذا تم التخلص منه داخل دورات المياه بغسل اليد.

 

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