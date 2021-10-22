الشيخ «العصيمي» يروي قصة رجل تعافى من الشلل لحظة دعاء ومناجاة الله يوم الجمعة (فيديو)

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روى الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي، قصة وصفها بـ”العجيبة”، حول اغتنام ساعة الإجابة في يوم الجمعة بالدعاء.

وقال الشيخ العصيمي: “إن أحد الأشخاص أصيب بالشلل إثر تعرضه لحادث شنيع، وتوفي مرافقه في هذا الحادث، مشيراً إلى أن الأطباء شعروا باليأس من حالة الرجل المصاب”.

ونقل الشيخ العصيمي عن الرجل قوله، إنه ظل يدعو الله ويبتهل إليه في يوم الجمعة، وفجأة شعر كأن صاعقة رعدية ضربت قدمه، ثم قام ووقف على قدميه وكأنها لم تكن مصابة من قبل.

وأشار إلى أن الموقف كان مهيب وأقبل أهل البيت على الرجل وبكوا من الفرح، لسرعة إجابة الله سبحانه وتعالى.

ودعا الشيخ العصيمي، لاغتنام يوم الجمعة وعصر يوم الجمعة بالدعاء، سائلاً الله أن يتقبل الدعوات.