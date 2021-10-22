متحدث «هيئة النقل»: تطبيقات نقل الركاب للمواطنين 100٪ .. مركبات خاصة ومنشآت

تواصل – فريق التحرير:

أكد صالح الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، على أن تطبيقات نقل الركاب للسعوديين 100٪ سواء على المركبات الخاصة أو المنشآت، وإن سكان الرياض هم الأكثر استخداما لهذه التطبيقات ثم سكان مكة والشرقية والمدينة.

وأوضح “الزويد” في مداخلة لـ”قناة السعودية” أن نظام نقل الركاب بواسطة التطبيقات من أهم الأنشطة الحيوية وذات البعد الاقتصادي، وأن هيئة النقل عملت مع شركائها في الجهات المعنية على تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية لنمو هذا القطاع، حيث تم وضع اشتراطات في السيارات المستخدمة في نقل الركاب.

وأضاف أن هذا النشاط بدأ في المملكة منذ عام 2017م ومنذ هذا التاريخ وحتى منتصف 2021م قدم قادة مركبات نقل الركاب أكثر من 300 مليون رحلة في أكثر من 113 مدينة.

وأشار إلى أن سكان مدينة الرياض هم الأكثر استخداما لتطبيقات نقل الركاب، يليهم سكان مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية والمدينة المنورة.

وأكد الزويد أن العمل مقصور على الشباب والشابات السعوديين فقط، حيث تم توطين القطاع منذ بداية 2021م، بنسبة 100%.