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غرامات تصل لـ20 ألف ريال.. «الموارد البشرية» تضيف فقرات جديدة لجدول المخالفات والعقوبات

غرامات تصل لـ20 ألف ريال.. «الموارد البشرية» تضيف فقرات جديدة لجدول المخالفات والعقوبات
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تواصل – فريق التحرير:

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على إضافة فقرات إلى جدول المخالفات والعقوبات من القرار الوزاري رقم (178743) .

وقد تضمنت الفقرات المضافة لجدول المخالفات الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” ما يلي:

– تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية، وعقوبتها 20٫000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال.

– عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين، وعقوبتها 10٫000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال.

– عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة، وعقوبتها 50٫000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال.

– مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة، وعقوبتها 5٫000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال.

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