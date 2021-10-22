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مشهد صادم.. لحظة سقوط سيارة من أعلى كوبري على رؤوس المارة

مشهد صادم.. لحظة سقوط سيارة من أعلى كوبري على رؤوس المارة
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تواصل – وكالات:

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة سقوط سيارة من أعلى كوبري بمحافظة الجيزة المصرية.

وأسفر الحادث عن وقوع عديد الإصابات، وكانت السيارة سقطت من أعلى الكوبري حيث تسببت في كسر الحاجز الحديدي، وانقلبت في منتصف الشارع، مما أدى إلى إصابة السائق وثلاثة آخرين، بينهم امرأة في الأربعين من عمرها.

ونُقل شاب إلى مستشفى قصر العيني، بعد سقوط الحاجز الحديدي على رأسه، ما تسبب في تهشم الجمجمة وحدوث نزيف في المخ.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل السيارة بعد أن تحطمت تماما، ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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