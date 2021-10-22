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كشف لغز وفاة وافد بالأسياح وظهوره حيا في ساجر

كشف لغز وفاة وافد بالأسياح وظهوره حيا في ساجر
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تواصل – فريق التحرير:

حالة من الغموض اكتنفت حادثة وفاة وافد أفغاني الجنسية، يعمل في إحدى الشركات بمحافظة الأسياح في حادث مروري، حيث أكد كفيله أنه حي رزق ويعمل لديه في مدينة ساجر.

وتبين من خلال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث أن الوافد المتوفى يحمل إقامة ورخصة قيادة مزورة، حيث أنه كان قد سبق ودخل المملكة قبل سنتين بتأشيرة عمرة، وفقا لـ”الرياض”.

وقال كفيل الوافد الحقيقي، سلمان بن بجاد العتيبي الذي يقيم في قرية المنجور في مدينة ساجر، إن مرور الأسياح تواصل معه يخبره بوفاة مكفوله وهو سائق نقل ثقيل ويدعى محمد عالم، مما يستوجب حضوره في الحال.

ونفى العتيبي خبر وفاة مكفوله، وقال إن مكفوله المعني أمامه حي يرزق، ليتضح بعد ذلك أن الوافد المتوفى كان يحمل إقامة مزورة مستنسخة من إقامته نفسها.

 

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