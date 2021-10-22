تحذير طبي خطير لقائدي المركبات من عبور المطبات الأرضية بسرعة

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يستهين البعض أثناء قياداتهم مركباتهم بخطورة تخطي المطبات الأرضية على سرعة عالية، وهو ما قد يسبب أضرارًا خطيرة في العمود الفقري.

حيث حذرت مدينة الملك سعود الطبية قائدي المركبات من خطورة عبور المطبات الأرضية بسرعة عالية، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية ينتج عنها كسر انضغاطي بالعمود الفقري، حسب صحيفة الرياض.

وأشارت “سعود الطبية” عبر متخصصين لها في جراحات العمود الفقري، أن المدينة استقبلت بعض الحالات التي أصيبت بسبب تلك الممارسات الخاطئة.

وأوضح استشاري جراحة العمود الفقري د. عبدالله حمد أن عظام فقرات العمود الفقري تتعرض للانضغاط في عدة حالات نتيجة الصدمات أو الإصابات الجسدية القوية في الأشخاص الذين لا يعانون من هشاشة عظام، أو الأخف قوة وحدة في كبار السن أو المصابين بالسرطان أو هشاشة العظام.

وأضاف أن المراحل المبكرة من الإصابة بهشاشة العظام تكون الأعراض نادرة، وغالبًا لا يعرف المصابون بإصابتهم إلا حين يعانون من كسر في الورك أو الحوض أو المعصم.

من جهتها شددت أخصائي أول تأهيل إصابات العمود الفقري ماجدة العتيبي، على ضرورة الالتزام بتخفيف السرعة وعبور المطبات ببطء لتلافي حدوث إصابات خطرة قد تفقد الشخص حركته.

وأضافت أن حالتين باشرت علاجهما في الأيام الماضية لسيدتين نتيجة عبور مركبتيهما بسرعة عالية من أعلى المطب مما نتج عنه إصابة الحالتين بكسر العمود الفقري “كسر انضغاطي” أُجريت على إثره لكليهما عملية تثبيت للكسر وإعطاء المصابات العلاجات اللازمة لتخفيف الألم.