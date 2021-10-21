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بيان أمني: رصد مخالفات لـ«الذوق العام» بموسم الرياض وجار التعامل معها

بيان أمني: رصد مخالفات لـ«الذوق العام» بموسم الرياض وجار التعامل معها
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تواصل- فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن الجهات الأمنية المختصة بالأمن العام رصدت عدداً من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وتواصل التعامل مع مرتكبيها.

وحذر العميد الشويرخ من المساس بحياة الأخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير، وأن ذلك موجب لعقوبات الغرامة أو السجن الذي يصل إلى سنة وفق الفقرة (4) من المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأكد العميد “الشويرخ”، أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات وستتطبق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يخالفها.

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