ماذا تعرف عن أدوية «الستاتينات» ودواعي استعمالها؟ الصحة تجيب

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة المقصود بأدوية الستاتينات ودواعي استعمالها، موضحة أنها علاجات تحافظ على نسبة الكوليسترول في الجسم وتساهم في خفض الدهون الثلاثية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، إن الستاتينات تقلل فرص الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية، عند الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بها.

وتابع وزارة الصحة، أنه من المهم الالتزام باستخدام الدواء عند وصف الطبيب له، حتى لو كانت نسبة الكوليسترول غير مرتفعة، مع أهمية مراجعة الطبيب فوراً في حال ظهور أي أعراض.