الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استشارية: بهذه الطريقة يمكن لمصابي «الصرع» التخلص من المرض نهائياً

استشارية: بهذه الطريقة يمكن لمصابي «الصرع» التخلص من المرض نهائياً
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت استشارية المخ والأعصاب الدكتورة بيان علي، أنه يمكن لمُصابي الصرع والتشنجات التخلص نهائياً من المرض والتعافي بشكل كامل بإذن الله.

وقالت بيان، لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”: “إن التخلص نهائياً من المرض أمر وارد لكن ليس سهلاً”، موضحة أن غالبية حالات الصرع يمكن السيطرة عليها من خلال العلاجات الدوائية.

وأشارت إلى أن 20% فقط من المرضى يحتاجون لتقييم جراحي كون تشنجاتهم مُستعصية، موضحة أن الحلول الجراحية موجودة بمختلف مناطق المملكة، كما لفتت إلى وجود وحدات للكشف عن بؤر الصرع، حيث يتم تنويم المريض فيها لفترة من الزمن، وتعمل الكاميرات بها على تسجيل كل أماكن التشنجات لدى المريض للمساعدة في علاجها.

 

مواد ذات صلة

4 نصائح لايجب إغفالها تتعلق بما تشرب أثناء عملية إنقاص الوزن

4 نصائح لايجب إغفالها تتعلق بما تشرب أثناء عملية إنقاص الوزن

نصيحة مهمة للحد من نوبات الصرع في رمضان

نصيحة مهمة للحد من نوبات الصرع في رمضان

هل مرض «الصرع» يمنع من التطعيم ضد «كورونا»؟.. «الصحة» توضح

هل مرض «الصرع» يمنع من التطعيم ضد «كورونا»؟.. «الصحة» توضح

إجراء جراحة نادرة لطفل وهو في حالة إفاقة كاملة بالرياض (فيديو)

إجراء جراحة نادرة لطفل وهو في حالة إفاقة كاملة بالرياض (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة