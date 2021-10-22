استشارية: بهذه الطريقة يمكن لمصابي «الصرع» التخلص من المرض نهائياً

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أوضحت استشارية المخ والأعصاب الدكتورة بيان علي، أنه يمكن لمُصابي الصرع والتشنجات التخلص نهائياً من المرض والتعافي بشكل كامل بإذن الله.

وقالت بيان، لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”: “إن التخلص نهائياً من المرض أمر وارد لكن ليس سهلاً”، موضحة أن غالبية حالات الصرع يمكن السيطرة عليها من خلال العلاجات الدوائية.

وأشارت إلى أن 20% فقط من المرضى يحتاجون لتقييم جراحي كون تشنجاتهم مُستعصية، موضحة أن الحلول الجراحية موجودة بمختلف مناطق المملكة، كما لفتت إلى وجود وحدات للكشف عن بؤر الصرع، حيث يتم تنويم المريض فيها لفترة من الزمن، وتعمل الكاميرات بها على تسجيل كل أماكن التشنجات لدى المريض للمساعدة في علاجها.