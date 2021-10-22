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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الخطوط الجوية : زيادة السعة المقعدية وافتتاح محطات جديدة في الإمارات والكويت

الخطوط الجوية : زيادة السعة المقعدية وافتتاح محطات جديدة في الإمارات والكويت
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تواصل- فريق التحرير:

أكد مدير التواصل المؤسسي في خطوط المملكة المهندس عبدالله الشهراني، أنه يتم العمل حاليًا بزيادة السعة المقعدية على جميع الرحلات سواء الداخلية أوالدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أنه سيتم افتتاح محطة جديدة في الإمارات وأخرى في الكويت، قائلًا :” بالتأكيد تواجد طيران أديل وافتتاحه للمحطات الجديدة والتي ستكون الرحلات من الإمارات إلى المملكة وخاصة الرياض، وأيضا الرحلات اللى هتكون خلال الأيام القادمة واللى هتكون من الكويت للرياض”.

ويأتي قرار زيادة السعة المقعدية على خلفية قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة.

 

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