«جماعة مسلحة» في هايتي تهدد بقتل «مبشرين» أمريكيين

تواصل – وكالات:

توعد زعيم جماعة مسلحة في هاييتي، خطفت مجموعة من المبشرين الأمريكيين والكنديين مؤخرا، بقتل “هؤلاء الأمريكيين” إن لم تتم تلبية مطالبه.

وطلب زعيم الخاطفين ويدعى هو لامو سانجو، وهو زعيم جماعة “400 مووزو” المسلحة، 17 مليون دولار فدية للإفراج عن المبشرين المختطفين.

في سياق متصل، نقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين أمنيين في هايتي أن أفراد عصابات خطفوا نحو 17 شخصا، بينهم مبشرون مسيحيون من جنسيات أمريكية وكندية وأفراد عائلاتهم، ووقع حادث الاختطاف في العاصمة بورت أو برينس، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

من جهتها قال منظمة “جماعة المساعدة المسيحية” الأمريكية أن 17 شخصا ينتمون إليها تم اختطافهم، بينهم 16 أمريكيا وكندي واحد في هايتي.

وأشارت المنظمة، إلى أن المجموعة التي تم اختطافها تضم 5 رجال و7 نساء و5 أطفال اختطفت خلال زيارة إلى دار أيتام السبت الماضي.