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بعد رصد تهاون البعض.. توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية

بعد رصد تهاون البعض.. توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية
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تواصل- فريق التحرير:

بعد رصد انخفاض التزام بعض الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، صدرت توجيهات عليا إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية بالإسراع في تطبيقها مع إعطائه أولوية في الإنفاق من الميزانيات المعتمدة لديها.

ولوحظ خلال الفترة الأخيرة، تزايد استهداف الجهات الوطنية بالهجمات والتهديدات السيبرانية من قبل الجهات المعادية، حسب صحيفة المدينة.

وتعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على حوكمة متكاملة للقطاع على مستوى وطني وتعزيز القدرات الوطنية والشراكات والتعاون في هذا المجال.

وقبل أيام حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من 4 طرق للاحتيال والنصب على الإنترنت.

وكشف المركز في تغريدة له على حسابه الرسمي على “تويتر” ، كيفية معرفة روابط التصيد الاحتيالية على شبكة الإنترنت، من أجل عدم الوقوع في طرق خداعها وسلب الأموال.

وأشار المركز السيبراني إلى أكثر 4 طرق للروابط الاحتيالية، وهي كالتالي:

1ـ التخفّي عبر عنوان موقع الويب URL، من خلال تغيير بسيط لترتيب حروف الموقع الأصلي أو زيادة أو نقصان غير واضح، ففي حالة تغيير نوع الموقع يتم تبديل .gov إلى .net.

2ـ إنشاء نطاق فرعي باسم موقع معروف وربطه بموقع التصيّد، مثل إنشاء cert على موقع التصيّد حتى يبدو صحيحا.

3ـ الاستدراج عبر استخدام كلمات وعبارات جذابة، مع التخفّي تحت أحد الجمل القابلة للضغط، مثل (اضغط هنا وادخل السحب على 100 ألف ريال).

4ـ التخفّي باسم إحدى الشركات المعروفة أو البنوك، وطلب بيانات شخصية أو بنكية من الضحية، مثل رسالة “عزيزي العميل تم حظر بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك، نرجو إرسال اسم المستخدم وكلمة السرّ لتحديث بياناتك من خلال هذا النموذج”.

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