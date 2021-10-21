جدل كبير.. عائلة «ابن خلدون» تعرض منزله للبيع (فيديو وصور)

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تسبب طرح منزل المؤرخ الشهير “ابن خلدون” مؤسس علم الاجتماع وأحد أشهر العلماء الذين تفتخر بهم الحضارة العربية والإسلامية، للبيع من قبل عائلته بمدينة فاس المغربية، حالة جدل كبيرة في الأوساط المغربية، مطالبين السلطات بضرورة اقتنائه وحماية هذا المبنى التراثي والتاريخي.

واعتبر كثيرون أن هذا المنزل يعد إرثًا ثقافيًا وحضاريًا مهمًا، والذي سكن فيه من خط كتاب “المقدمة” الشهير بيديه.

ويتكون المنزل من 3 طوابق صغيرة، وطريقة بنائه تشبه إلى حد كبير الشكل المعماري المتواجد في الجنوب التونسي، حيث ولد وترعرع العالم ابن خلدون.

ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية، عن أحد ذوي ملاك المنزل، مروان مهياوي، قوله إنه “بعد إعلان عائلته طرح البناية للبيع اتصلت بها مصالح وزارة الثقافة، وعقدت معها لقاء حول الأمر”.

وبين مهياوي أن عائلته تنتظر في الوقت الحالي رد الوزارة المعنية، حيث توقع أنها “غالبا ستتولى اقتناء هذا العقار”، مشيرا إلى أن البناء ما زال في حالة جيدة وتعيش فيه أسرتان.

كما نقلت الصحيفة، عن أستاذ التاريخ المتقاعد محمد بن عبد الجليل، قوله: “إن منزل ابن خلدون بمدينة فاس، الذي استقر فيه طيلة عمله بالبلاط المريني، يقع في الطالعة الكبرى أسفل درب الحرة”.

ونوه ابن عبد الجليل، أن المنزل كان ملكا لأحد الخياطين بمدينة فاس وهو يملك دليلاً عدلياً يثبت أن هذا المنزل كان يعود لعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون.

وأشار الباحث المغربي إلى وجود محاولات سابقة من السلطات الثقافية في تونس لامتلاك المنزل وتحويله إلى مكتبة خاصة بمؤلفات ابن خلدون.