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«الأرصاد» تتوقع رياح نشطة وضباب على هذه المناطق.. الجمعة

«الأرصاد» تتوقع رياح نشطة وضباب على هذه المناطق.. الجمعة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله تعالى، استمرار تكون الضباب على الجزء الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر، كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان وعسير، كما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل المنطقة الشرقية .

كما توقع المركز حالة البحر الأحمر، موضحا أن الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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