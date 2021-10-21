سر عبارة «الله يحفظك» المدونة على جميع طائرات المملكة

تواصل- فريق التحرير:

تعد عبارة “الله يحفظك” الموجودة على جميع طائرات المملكة المدنية والعسكرية، من أبرز ما يميزها عن غيرها، وفي ظاهر العبارة فهي دعاء بأن يحفظ الله الطائرة وركابها، إلا أن البعض لا يعرف قصة هذه العبارة.

وترجع قصة هذه العبارة- “الله يحفظك”- على جميع طائرات المملكة المدنية والعسكرية، إلى عام 1419هـ ، حينما تم استلام آخر دفعة من طائرات F15S في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي،وكان في استقبال تلك الطائرات الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- عندما كان وليًا للعهد.

وأثناء استلام الملك عبدالله- رحمه الله- للطائرات طلب قلمًا من الحضور وكتب هذه العبارة- “الله يحفظك- على إحدى الطائرات، وعندما تولى الحكم اعتمدت هذه العبارة على جميع الطائرات المدنية والعسكرية.