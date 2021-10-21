ضبط 3 مقيمين بحوزتهم 2 كيلو «شبو».. والكشف عن جنسيتهم

تواصل- فريق التحرير:
تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة، من إلقاء القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بحوزتهم (2) كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).
وأفادت المديرية عبر حسابها الرسمي “مكافحة المخدرات”، على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
#مكافحة_المخدراتبمحافظة جدة تقبض على (3) مقيمين بحوزتهم (2) كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).pic.twitter.com/Zngy9aR808
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)October 21, 2021