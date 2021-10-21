لأول مرة منذ 7 سنوات.. كاسحات ألغام للبحرية الأمريكية تعبر «باب المندب»

تواصل- فريق التحرير:

في تطور جديد، لم يحدث على مدار سبع سنوات منذ الانقلاب على الشرعية في اليمن من قبل مليشيا الحوثي المتمردة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عبور كاسحتي ألغام إلى “باب المندب”.

وأضافت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية على حسابها في تويتر أنه تم عبور كاسحتي الألغام البحرية “يو إس إس غلاديتور”و “يو إس إس سنتري” ” مضيق باب المندب، في الثامن عشر من أكتوبر الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي تهدد فيه الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي خلال سنوات الحرب آلاف السفن التجارية والنفطية التي تمر عبر البحر الأحمر.

وقد تسببت هذه الألغام في مقتل وإصابة العشرات من الصياديين.