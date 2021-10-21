الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لأول مرة منذ 7 سنوات.. كاسحات ألغام للبحرية الأمريكية تعبر «باب المندب»

لأول مرة منذ 7 سنوات.. كاسحات ألغام للبحرية الأمريكية تعبر «باب المندب»
0

تواصل- فريق التحرير:

في تطور جديد، لم يحدث على مدار سبع سنوات منذ الانقلاب على الشرعية في اليمن من قبل مليشيا الحوثي المتمردة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عبور كاسحتي ألغام إلى “باب المندب”.

وأضافت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية على حسابها في تويتر أنه تم عبور كاسحتي الألغام البحرية “يو إس إس غلاديتور”و “يو إس إس سنتري” ” مضيق باب المندب، في الثامن عشر من أكتوبر الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي تهدد فيه الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي خلال سنوات الحرب آلاف السفن التجارية والنفطية التي تمر عبر البحر الأحمر.

وقد تسببت هذه الألغام في  مقتل وإصابة العشرات من الصياديين.

 

مواد ذات صلة

نقلوا بيانات سرية عن غواصات نووية.. اعتقال موظف في البحرية الأمريكية وزوجته

نقلوا بيانات سرية عن غواصات نووية.. اعتقال موظف في البحرية الأمريكية وزوجته

تحطم طائرة تدريب عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية

تحطم طائرة تدريب عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية

وسط توترات مع «إيران».. بارجات حربية أمريكية تدخل مضيق «هرمز»

وسط توترات مع «إيران».. بارجات حربية أمريكية تدخل مضيق «هرمز»

غرق دبابة تابعة للمارينز الأمريكي قرب سواحل كاليفورنيا

غرق دبابة تابعة للمارينز الأمريكي قرب سواحل كاليفورنيا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة