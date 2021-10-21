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مدارس تبلغ الطلاب بعودة الحضور وإلغاء نظام المجموعات

مدارس تبلغ الطلاب بعودة الحضور وإلغاء نظام المجموعات
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تواصل- فريق التحرير:

بعد يومين من قرار وزارة التعليم بتأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات الأقل من 12 عاما، أبلغت معظم المدارس المتوسطة والثانوية طلابها رسميا بعودة الحضور وإلغاء نظام المجموعات.

وينص نظام المجموعات على تقسيم الطلاب والطالبات إلى مجموعتين (A وB) بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي بدئ تطبيقه مع مطلع العام الدراسي الحالي.

وبحسب صحيفة عكاظ، فقد أبلغت معظم المدارس طلابها بأن العودة سوف تكون حضورية لجميع الطلاب اعتبارا من الأحد القادم بعد أن قلص التحديث الجديد للدليل الإرشادي الذي أصدرته هيئة الصحة العامة (وقاية) لشهر أكتوبر الحالي.

وقلص التحديث الجديد التباعد بين طاولات الطلاب إلى ٣٠ سم فقط وهو ما سوف يمكن المدارس ذات الكثافات القليلة والمتوسطة من حضور جميع الطلاب والطالبات.

وحسب الصحيفة فسوف يبقى تقسيم المجموعات على حالة في المدارس ذات الكثافات العالية التي يصل عدد طلابها إلى أكثر من ٧٠٠ طالب لحين صدور تنظيمات أو تحديثات جديدة تتعلق بالحضور الكلي من عدمه خاصة في ظل تناقص أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تسجلها مناطق ومحافظات المملكة.

وقبل يومين كانت وزارة التعليم ، قد أعلنت تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات الأقل من 12 عامًا.

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على تويتر، إن التأجيل سيكون “إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم”، دون أن تذكر تاريخًا محددًا للعودة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة “مدرستي” للمرحلة الابتدائية، ومنصة “روضتي” لمرحلة رياض الأطفال.

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