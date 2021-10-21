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«سور غير مرتبة ونقص في الصفحات» مفتي فلسطين يحذر من نسخة متداولة للقرآن

«سور غير مرتبة ونقص في الصفحات» مفتي فلسطين يحذر من نسخة متداولة للقرآن
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تواصل- وكالات:

انتشرت نسخة من المصحف الشريف في فلسطين، يوجد بها الكثير من الأخطاء والعيوب الطباعية، والتي تمثلت في خلل بترتيب سور قرآنية، ونقص في عدد الصفحات.

ونقلت وكالة شهاب أن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، حذر من تداول نسخة من القرآن الكريم من الحجم الكبير، الذي يحمل اسم مصحف  “الحرم الإبراهيمي”.

وأكدت أن التحذير جاء بسبب وجود نقص في الصفحات، وخلل في ترتيب سور: (يس، والأحزاب، وسبأ، والصافات، وفاطر).

وحول طبيعة هذه النسخة  قال إنها صادرة عن مطبعة دار ابن الجوزي، في مصر، بتصريح رقم (10) الصادر في 5/3/2014م.

كما طالب المفتي العام  المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء.

يذكر أن ترتيب السور والآيات داخل المصحف الشريف هو أمر ” توقيفي”، أي موقوف على صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر بترتيب الآيات والسور بالوضع المستقر عليه وما نراه في المصحف لدى جميع أمة المسلمين.

 

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