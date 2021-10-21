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«جعجع» يفتح النار على «نصر الله» : لا يوجد بيننا عمار

«جعجع» يفتح النار على «نصر الله» : لا يوجد بيننا عمار
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تواصل- فريق التحرير:

شنّ سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية هجوماً على حسن نصر الله الأمين العام لمليشيا حزب الله اللبناني.

وكتب جعجع سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر، يندد فيها بالسياسة التي تنتهجها مليشيا حزب الله في لبنان.

وأضاف جعجع :” اللبنانيون جميعهم  في غاية الاستياء من الحزب وممارساته،  والوضع الذي وصلنا إليه وهذه نتيجة السياسات الخاطئة.

وتابع قائلا : حركة “أمل” نختلف معها بطريقة إدارة الدولة وقانون الانتخاب لكن على الأقل نلتقي معهم بالاعتراف بلبنان وطن نهائي بخلاف “الحزب” إذ لا “حيط عمار” بيننا.

وأكد جعجع أن أهل الضاحية الجنوبية ليسوا من يهدد المسيحيين، بل مشروع حزب الله الذي سيوصل لبنان لما وصل إليه لبنان هو التهديد الحقيقي.

وحول علاقة الحزب بانفجار مرفأ بيروت قال جعجع:” أكررها من جديد، لم أكن اتوقع في بادئ الأمر لحظة انفجار مرفأ بيروت أن لحزب الله علاقة..  ولكن بتصرفاته الأخيرة فهو يقول لنا انه قد يكون معنياً بانفجار المرفأ”.

كما أشار جعجع إلى أنه طلب من القاضي البيطار ان يستلم ملف التحقيقات بانفجار المرفأ ورفض في المرة الأولى لأن القضية كبيرة ومن ثم عاد بعد تنحي القاضي صوان، فكيف يكون متآمراً؟

 

 

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