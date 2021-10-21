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أطول حالة كورونا في العالم.. امرأة تصاب بالوباء لمدة 335 يوما

أطول حالة كورونا في العالم.. امرأة تصاب بالوباء لمدة 335 يوما
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تواصل- فريق التحرير:

منذ ابتداء جائحة كورنا التي اجتاحت العالم منذ بداية 2020، والوقائع والغرائب كثيرة، التي تتداول عن تداعيات انتشار الوباء.

صحيفة الإندبندنت ذكرت أن امرأة أميركية كانت قد نجت من السرطان أصيبت بفيروس كورونا لمدة 335 يوما.

وبحسب الصحيفة في نقلها عن دراسة جديدة فقد تم نقل المرأة البالغة من العمر 47 عاما، إلى المستشفى بسبب إصابتها بالفيروس في ربيع العام الماضي.

وفي تفاصيل الواقعة فقد وجد الأطباء أن نتيجة الفحوصات تظهر أنها لا تزال مصابة بالوباء، وذلك بعد 10 أشهر من المعاناة.

كما نقلت الصحيفة عن الطبيبة المعالجة قولها :” كانت تشعر أحياناً بتحسن، وأحياناً كانت حالتها تسوء”.

ونوهت الطبيبة في حديثها أنها لم تسمع قط عن مريض أصيب بالإنفلونزا لمدة عام تقريبا.

وقد زوّدت الدراسة العلماء بمعلومات قيمة حول كورونا في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

 

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