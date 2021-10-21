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من الإثنين القادم.. الأرصاد تنبه إلى هطول أمطار بهذه المناطق

من الإثنين القادم.. الأرصاد تنبه إلى هطول أمطار بهذه المناطق
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تواصل- فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى احتمالية هطول أمطار على عدد من مناطق المملكة تبدأ- بمشيئة الله- من يوم الإثنين القادم.

وقال المركز في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” فرصة لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى من الإثنين القادم على مناطق جنوب غرب عسير وجازان الباحة و الشرقية”.

وأضاف المركز أن هذه الأمطار يبدأ تأثيرها على مناطق أخرى من يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن هذه المناطق هي :” شمال المملكة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وغرب المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة”.

وكان خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، حدد اليوم الخميس، أول سحب وأمطار موسم الوسم ومسمياتها، وقال الزعاق، عبر حسابه على “تويتر”، إن أول السحب الوسمية تسمى بالمرابيع، (ومفردها مرباع) كمرابيع الإبل.

وأضاف، أن أول مطر موسم الوسم يسمى بالثروي نسبة إلى الثراء، فأمطاره تثري الأرض بجميع أنواع النباتات، ويسمى نسبة إلى نجوم الثريا.

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