الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«شؤون الحرمين» تؤكد ضرورة توحيد الفتوى وعدم تشتيت المستفتين بكثرة الأقوال 

«شؤون الحرمين» تؤكد ضرورة توحيد الفتوى وعدم تشتيت المستفتين بكثرة الأقوال 
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، اليوم الخميس، عن إقامة لقاء توجيهي بأصحاب الفضيلة المشاركين في إجابة السائلين، والذي ألقاه الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وتحدث معاليه عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من يجيب على أسئلة قاصدي المسجد الحرام.

وشدد الشيخ السليمان على أهمية توحيد الفتوى وعدم تشتيت المستفتين بكثرة الأقوال واختلافها والاعتماد على الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء وفتاوى اللجنة الدائمة، مع مراعاة أحوال السائلين والرفق بهم، وقد حضر هذا اللقاء فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح وفضيلة الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن صالح السعيدي وأصحاب الفضيلة المشاركين في إجابة السائلين في المسجد الحرام وعدداً من مديري الإدارات المرتبطة بالوكالة.

واختتم الشيخ السليمان، اللقاء رافعاً شكره للرئاسة العامة لشؤون المسجدالحرام والمسجدالنبوي على العناية في اختيار أصحاب الفضيلة المشاركين في إجابة السائلين والاهتمام الكبير بالفتوى والمفتين؛ لأهمية الفتوى وخطر القول على الله بغير علم، كما أبدى موافقته على تكرار مثل هذه اللقاءات التوجيهية التي تهتم بأصحاب الفضيلة المشاركين في إجابة السائلين.

 

مواد ذات صلة

200 متطوع ضمن مبادرة «بخدمتكم» بالمسجد الحرام لكبار السن وذوي الإعاقة

200 متطوع ضمن مبادرة «بخدمتكم» بالمسجد الحرام لكبار السن وذوي الإعاقة

الحرم المكي يتحول إلى خلية نحل استعدادا لصلاة الفجر(فيديو وصور)  

الحرم المكي يتحول إلى خلية نحل استعدادا لصلاة الفجر(فيديو وصور)  

«السديس» يؤكد جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية

«السديس» يؤكد جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية

إطلاق مبادرة إضاءة خط بداية الطواف بالمسجد الحرام

إطلاق مبادرة إضاءة خط بداية الطواف بالمسجد الحرام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>