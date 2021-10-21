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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مركز الأمير سلطان يطلب موظفين من حملة الثانوية فما فوق

مركز الأمير سلطان يطلب موظفين من حملة الثانوية فما فوق
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “حكومي”، عن توفر وظيفة فنية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق، بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– فني كهرباء.

المؤهلات والخبرات:

– شهادة الثانوية فما فوق.

– خبرة سنة في مجالات ذات صلة.

– مهارات التواصل.

– اجادة الحاسب الآلي.

– لغة انجليزية.

– اجادة استخدام الأدوات الكهربائية والمعدات المختلفة.

– معرفة بإجراءات السلامة المهنية واللوائح والإرشادات ذات العلاقة.

عن المركز:

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية هو مركز يهدف إلى تعزيز ودعم توجهات السعودية الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية.

كما يهتم بإنشاء معامل متقدمة، وتطوير الابتكارات التقنية للمنتجات ذات الصلة بالدفاع والأمن.

تم تأسيس المركز في 16 شعبان 1437 هـ الموافق 23 مايو 2016.

التقديم:

من خلال الرابط التالي:

(اضغط هنــا).

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