في مصر وإقامته منتهية ولم يتم التمديد له بالقرار الملكي.. ماذا يفعل؟ الجوازات ترد

تواصل- فريق التحرير:

استفسر مواطن مصري يعمل في المملكة عن موقفه بعد انتهاء إقامته كونه متواجد في بلده ولم يتم التمديد به بالقرار الملكي.

وقال في سؤال طرحه عبر منصة “أبشر” على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” : “أنا في مصر واقامتي منتهيه بتاريخ 7/31 ولم يتم لي التمديد بالقرار الملكي أرجو الافاده”.

ورد عليه حساب المديرية العامة للجوازات في المملكة، بأنه جارِ العمل على التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات.

وكانت المديرية العامة للجوازات، بدأت بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.