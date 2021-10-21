الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

في مصر وإقامته منتهية ولم يتم التمديد له بالقرار الملكي.. ماذا يفعل؟ الجوازات ترد

في مصر وإقامته منتهية ولم يتم التمديد له بالقرار الملكي.. ماذا يفعل؟ الجوازات ترد
0

تواصل- فريق التحرير:

استفسر مواطن مصري يعمل في المملكة عن موقفه بعد انتهاء إقامته كونه متواجد في بلده ولم يتم التمديد به بالقرار الملكي.

وقال في سؤال طرحه عبر منصة “أبشر” على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” : “أنا في مصر واقامتي منتهيه بتاريخ 7/31 ولم يتم لي التمديد بالقرار الملكي أرجو الافاده”.

ورد عليه حساب المديرية العامة للجوازات في المملكة، بأنه جارِ العمل على التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات.

وكانت المديرية العامة للجوازات، بدأت بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

مواد ذات صلة

وزير الصحة ينزع الكمامة بعد تخفيف الاحترازات.. ويودع «الربيعة» بهذه العبارات (فيديو)

وزير الصحة ينزع الكمامة بعد تخفيف الاحترازات.. ويودع «الربيعة» بهذه العبارات (فيديو)

 باقي على انتهاء الإقامة شهر.. هل يجوز تمديد الزيارة العائلية؟ 

 باقي على انتهاء الإقامة شهر.. هل يجوز تمديد الزيارة العائلية؟ 

أمر ملكي بتعيين الدكتور أحمد الخليفي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة

أمر ملكي بتعيين الدكتور أحمد الخليفي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة

«شرطة مكة»: القبض على مقيم امتهن السطو على المنازل وسرقتها

«شرطة مكة»: القبض على مقيم امتهن السطو على المنازل وسرقتها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة