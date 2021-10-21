أبلغ عن فقدان الهوية الوطنية ثم وجدها هل يلغي البلاغ في أبشر؟ الأحوال المدنية تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه بمجرد الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية لا يتم التعامل بها ويجب عمل طلب وثيقة بدل فاقد للحصول على بطاقة سارية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب “العناية بالعملاء” على سؤال مواطن استفسر بشأن الإجراء المطلوب حال فقدان الهوية الوطنية بعد الإبلاغ عبر أبشر، خاصة أنه وجد الهوية الوطنية فور الإبلاغ.

ورد حساب العناية بالعملاء بقوله إنه بمجرد الإبلاغ عن فقدان الهوية أو بطاقة الأحوال، يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها، مؤكدا على أهمية الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.