الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

كم العمر المطلوب لإصدار ترخيص قيادة مؤقت؟.. المرور يُجيب

كم العمر المطلوب لإصدار ترخيص قيادة مؤقت؟.. المرور يُجيب
0

تواصل- فريق التحرير:

وجه أحد المواطنين سؤالًا إلى حساب تطبيق “أبشر” بخصوص العمر المطلوب لإخراج تصريح قيادة مؤقت وكيف يكون ذلك.

من جانبه أحال “أبشر” السؤال إلى حساب الإدارة العامة للمرور، حيث أجاب “المرور السعودي”، بأن إصدار تصريح قيادة يلزم إتمام عمر 17 سنة.

وفي هذه السطور نرصد لكم شروط إصدار تراخيص قيادة بأنواعها للمواطنين والمقيمين:

إجراءات إصدار رخصة قيادة خاصة (مواطنين)

شروط ومتطلبات:

أن يكون المتقدم 18 عاماً فما فوق

إجراء الكشف الطبي

إحضار صورة من بطاقة الأحوال للمواطن

إحضار 6 صور شمسية مقاس 4×6 سم

دفع الرسوم المقررة

إحضار ملف لحفظ الأوراق

 

إجراءات إصدار رخصة قيادة عمومي للمواطنين

شروط ومتطلبات:

أن يكون المتقدم 21 عاماً فما فوق

يجب أن تكون مهنة المتقدم: متسبب أو موظف أهلي أو موظف حكومي من الذين تستلزم وظائفهم الحصول على رخصة قيادة عامة

إجراء الكشف الطبي

إحضار 6 صور شمسية مقاس 4×6 سم

إحضار صورة من دفتر العائلة أو تقرير من الأحوال المدنية يوضح المهنة إذا كان المتقدم أعزب

إرفاق شهادة خلو سوابق

دفع الرسوم المقررة

إحضار ملف لحفظ الأوراق

إذا كان المتقدم موظفاً حكومياً يتطلب إحضار خطاب من المرجع

إجراءات إصدار رخصة قيادة المعدات الثقيلة والآليات (مواطنين – غير مواطنين)

شروط ومتطلبات:

استكمال بيانات النموذج

إحضار 4 صور شمسية مقاس 4×6 سم

إحضار تعريف من جهة رسمية

دفع الرسوم المقررة

إحضار ملف لحفظ الأوراق

تعريف مصدّق من الكفيل (غير السعوديين)

أن تكون المهنة من المهن التي تخول قيادة هذه الفئة

 

مواد ذات صلة

5 تصرفات ضرورية عليك اتباعها حال تعطل مركبتك بشكل مفاجئ على الطريق

5 تصرفات ضرورية عليك اتباعها حال تعطل مركبتك بشكل مفاجئ على الطريق

زائر قدم إلى المملكة ولم  يملأ نموذج تسجيل القدوم.. «توكلنا» يرد

زائر قدم إلى المملكة ولم  يملأ نموذج تسجيل القدوم.. «توكلنا» يرد

تراجع في أسعار 6 سلع حيوية بأسواق المملكة رغم ارتفاعها عالميًا

تراجع في أسعار 6 سلع حيوية بأسواق المملكة رغم ارتفاعها عالميًا

بعد إعلان المملكة غضبها من موقفه.. بيان عاجل من مجلس الأمن الدولي

بعد إعلان المملكة غضبها من موقفه.. بيان عاجل من مجلس الأمن الدولي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>