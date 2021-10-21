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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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الـمُوَرِّث المحامي

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الـمُوَرِّث المحامي
د. حسين العنقري

من أعظم المهام التي يقوم بها المحامي في دراسته للقضايا، تنظيم الملفات وترتيب الأوراق، وفرز الحقوق التي لصاحب الشأن والتي عليه، وهي من أول وأهم الأعمال التي يقوم بها، بل لها الدور الكبير في رسم استراتيجية صحيحة للقضية، واستيعاب أبعادها ومعرفة جوانبها المؤثرة فيها، ولأن الموت يأتي فجأةً ولا يعلم المرء متى يموت، ولا الأرض التي يموت عليها قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الآية 34 سورة لقمان؛ كان لزامًا على كل إنسان لديه أموالٌ أو عليه حقوق أو له حقوق، أن تكون موثقةً واضحة المعالم بينة المشارب لا لَبسَ فيها ولا شك، فإذا فعل ذلك كان جديرًا أن يكون محاميًا لورثته أو شريكًا لمحامي قسمة التـَّرِكة ؛ لأنه قام ببعض أعماله وشاركه في طريقة القسمة للتـَّرِكة، فقدَّم لـمُوَرِّثيه خدمات كثيرةً منها: حفظ الحقوق، وسرعة الإنجاز، وسلامة الذمة، وقلة التكاليف، وهو قبل ذلك وبعده عَمِل بالوصية النبوية المرشِدة لهذا، قال صلى الله عليه وسلم (ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ له شيءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا ووَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) رواه البخاري رقم (2738)، فإذا فعل ذلك كان الهناءُ والطمأنينة لوَرَثَتِه بعد موته – في أغلب الأحوال – وتبقى التفاصيل اليسيرة التي لا يخلو منها ميراث متحمَّلًا ومُطاقًا للوَرَثة والعاملين عليها.

د. حسين العنقري

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