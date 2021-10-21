بعد غياب أكثر من 30 عاماً.. وصول رفاة شهيد الوطن «عبدالله القرني» إلى مقبرة شهداء الحرم المكي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وصل، اليوم الخميس، رفاة شهيد الوطن “عبدالله سالم القرني” المشارك في حرب تحرير الكويت إلى مقبرة شهداء الحرم المكي، بعد غياب أكثر من 30 عاماً.

وأُسِرَ الشهيد النقيب “القرني” في حرب تحرير الكويت من قبل الجيش العراقي آنذاك، وكانت هناك مطالبات عديدة من قبل حكومة المملكة للسلطات العراقية لتسليم جميع رفاة الشهداء من أبناء المملكة، وكان هناك تفاعل إيجابي من السلطات العراقية لتسليم رفاة “القرني” – رحمه الله-.

ونقلت قناة “الإخبارية”، لحظة وصول رفاة شهيد الوطن “عبدالله القرني” إلى مقبرة شهداء الحرم المكي، حيث كُفِّن في علم المملكة والكويت، وتمت الصلاة عليه ثم دفن رفاته.

وقال أحد أقرباء الشهيد: إن عبدالله القرني– رحمه الله- قدم حياته فداء للوطن ودولة الكويت الشقيقة، مقدماً شكره لحكومة المملكة على اهتمامها بأبنائها سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه.