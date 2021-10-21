مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 11939 نقطة.. 7.4 مليار تداول

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، مرتفعاً 35.84 نقطة ليقفل عند مستوى 11939.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 202 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات باعظيم، وسلمان الحبيب، والأهلي للتكافل، والجزيرة، والتصنيع الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جبسكو، والخريف، وبدجت السعودية، وصدق، ومكة، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.76% و 2.70%.

فيما كانت أسهم شركات وكيان السعودية، والجزيرة، والتصنيع، والإنماء، وسبكيم العالمية الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات وكيان السعودية، وسبكيم العالمية، الراجحي، والجزيرة، والتصنيع الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 719.49 نقطة ليقفل عند مستوى 23730.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 160 ألف سهم تقاسمتها 985 صفقة.