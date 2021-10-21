«الغذاء والدواء»: 5 نصائح تضمن سلامة إعداد القهوة بالمنزل.. احذروا التسمم

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تصرفات خاطئة يتبعها البعض عند إعداد القهوة.

وأشارت إلى أن تخزين القهوة بطريقة غير صحية، ما يعرضها لتراكم الميكروبات وبالتالي حدوث تسمم غذائي.

ونصحت “الغذاء والدواء” عبر تويتر بخمس خطوات لضمان سلامة القهوة عند تحضيرها منزلياًّ، منها، عدم استخدام آلة تحضير القهوة لأي مشروب آخر، حتى لا يعرضها لخطر التلوث.

وشددت على أهمية التنظيف المستمر للآلة بشكل دوري حتى لا تتعرض لتراكم الميكروبات، مع التخلص من بدائل الحليب “مبيض القهوة” منتهية الصلاحية، إذ إنها عرضة للتلوث إذا لم تخزن في مكان بارد.

وأكدت أن أفضل أوعية لحفظ القهوة هي تلك المصنوعة من السيراميك والتي تحجب أشعة الشمس، وتكون جافة، لافتة إلى إمكانية حفظ القهوة مجمدة في “الفريزر”.