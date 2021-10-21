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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«أسرع من الصوت».. رئيس أمريكا: «نعم أنا خائف من صواريخ الصين»

«أسرع من الصوت».. رئيس أمريكا: «نعم أنا خائف من صواريخ الصين»
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تواصل – وكالات:

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الإدارة الأمريكية داخل البيت الأبيض أبدت قلقها عبر القنوات الدبلوماسية من تكنولوجيا الصواريخ الصينية، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وفي رده على سؤال في وقت سابق عندما كان يستعد للصعود إلى طائرة الرئاسة متجهاً إلى ولاية بنسلفانيا، عن شعوره بالقلق بعد تقارير تفيد بأن بكين اختبرت سلاحاً أسرع من الصوت وقادراً على حمل رؤوس نووية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: «نعم».

وسارعت الصين بنفي أنباء اختبارها الصواريخ الجديدة، في محاولة لتهدأة الأمور المتوترة بالمنطقة.

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