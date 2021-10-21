ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث من 2021.. «الإحصاء» توضح الأسباب

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن معدل ارتفاع أسعار العقار خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021، وذلك مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

وأوضحت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن معدل ارتفاع أسعار العقار خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021، قد وصل إلى 0.5% مقارنة بالربع المناظر في العام الماضي.

وأضافت أن سبب الارتفاع يرجع لزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.3%.

وكشف الإنفوجرافيك، عن انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.7%، والزراعية 0.3%، والذي أسهم بدوره في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام لأسعار العقارات.

كما ذكر التقرير أن أسعار العمائر السكنية انخفضت بنسبة 0.3%، والفلل 5% والشقق 2.8%، والبيوت 1.4%.

وأشار التقرير إلى أن أسعار المعارض ارتفعت بنسبة 0.1%، واستقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.