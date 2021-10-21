5 ملايين دولار.. مكافأة أمريكية لمن يدلي بمعلومات عن قيادي بحزب الله اللبناني في اليمن

تواصل- فريق التحرير

رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن أحد قيادات حزب الله اللبناني، المتواجدة في اليمن.

وبحسب ما نشر ته وسائل إعلام يمنية، فقد جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، الإعلان عن المكافأة لمن يدلي بمعلومات عن ” هيثم علي طبطبائي “.

ويعتبر طبطبائي قياديا عسكريا في حزب الله اللبناني، حيث قاد قوات الحزب الخاصة في اليمن والأراضي السورية.

وكان حساب “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية قد نشر على موقع تويتر أن هيثم علي طبطبائي يعتبر من القيادات العسكرية الرئيسية في تنظيم حزب الله الإرهابي.

وأضافت أنه إذا كانت لديك معلومات عنه، فقد تحصل على مكافأة، منوهة أن طبطبائي ساعد حزب الله على زعزعة استقرار المنطقة.

وكانت الخارجية الأمريكية قد قامت بتصنيف طبطبائي كإرهابي عالمي عام 2016م.