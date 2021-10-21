فيديو جديد لحجم الدمار الذي خلفه انفجار بمطعم صيني

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو يظهر مشاهد صادمة للانفجار الذي تسبب في خسائر فادحة بأحد المطاعم في الصين.

وبحسب ما تم تداوله، فإن حجم الدمار الذي خلفه الانفجار، تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.

ويظهر الفيديو تحطم العديد من واجهات المباني المجاورة للمطعم، إضافة إلى العديد من السيارات التي تعرضت للتلف الكامل.

وأظهرت مشاهد بثتها أيضا بعض المحطات التلفزيونية المحلية مركبات مدمرة بالكامل، وجوانب كاملة من المباني لحقت بها أضرار بالغة.

كما قامت السلطات بفتح تحقيق لمعرفة سبب الانفجار، الذي هرعت إلى مكانه فرق إنقاذ.