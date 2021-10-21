الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فيديو جديد لحجم الدمار الذي خلفه انفجار بمطعم صيني

فيديو جديد لحجم الدمار الذي خلفه انفجار بمطعم صيني
0

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو يظهر مشاهد صادمة للانفجار الذي تسبب في خسائر فادحة بأحد المطاعم  في الصين.

وبحسب ما تم تداوله، فإن حجم الدمار الذي خلفه الانفجار، تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.

ويظهر الفيديو تحطم العديد من واجهات المباني المجاورة للمطعم، إضافة إلى العديد من السيارات التي تعرضت للتلف الكامل.

وأظهرت مشاهد بثتها أيضا بعض المحطات التلفزيونية المحلية مركبات مدمرة بالكامل، وجوانب كاملة من المباني لحقت بها أضرار بالغة.

كما قامت السلطات بفتح تحقيق لمعرفة سبب الانفجار، الذي هرعت إلى مكانه فرق إنقاذ.

مواد ذات صلة

(فيديو متداول) قتلى وجرحى في انفجار هز الصين

(فيديو متداول) قتلى وجرحى في انفجار هز الصين

المملكة تحتفظ بمكانتها.. أكبر مورد نفطي إلى الصين للشهر العاشر

المملكة تحتفظ بمكانتها.. أكبر مورد نفطي إلى الصين للشهر العاشر

مفاجأة صادمة.. الصين تفاجئ أمريكا باختبار صاروخ نووي أسرع من الصوت

مفاجأة صادمة.. الصين تفاجئ أمريكا باختبار صاروخ نووي أسرع من الصوت

«آبل» تحذف تطبيق القرآن الكريم بطلب من هذه الدولة

«آبل» تحذف تطبيق القرآن الكريم بطلب من هذه الدولة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>