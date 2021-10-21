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مشهد صادم.. قوات الاحتلال تعتقل طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة

مشهد صادم.. قوات الاحتلال تعتقل طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة
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تواصل – وكالات:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس 21 أكتوبر 2021، طفلاً فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، بحسب ما وثّقه مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، صباح الأربعاء، وقالت إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي عند الساعة السادسة صباحاً، تُرافقها قوات خاصة، ووجّهت تهديدات للأهالي عبر مكبرات الصوت.

وأوضحت شبكة القدس الإخبارية، أنه خلال الاقتحام أطلق مقاومون الرصاص تجاه قوات الاحتلال التي انتشرت في المنطقة، وداهمت عدداً من المنازل، وأخرجت أصحابها إلى الشوارع.

كما أضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من سكان الحي، وهددت بتصفية آخرين، في حال لم يسلموا أنفسهم لها.

فيما أشارت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 فلسطينياً، خلال مداهمات في أنحاء مختلفة، من الضفة المحتلة، فجر الخميس.

في السياق ذاته، قال المحامي الحقوقي ناصر عودة، المتخصص بشؤون القدس، للأناضول، إنّ “الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 15 طفلاً على الأقل، خلال أحداث باب العامود” التي وقعت الثلاثاء 19 أكتوبر.

أضاف: “في مركز شرطة صلاح الدين بالقدس هناك قاصرون تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عاماً، ومعظمهم تعرضوا للضرب خلال اعتقالهم”.

في وقت سابق، أفاد شهود عيان للأناضول، أن الشرطة اعتدت على مقدسيين، تجمّعوا في ساحة باب العامود، لمشاهدة عروض فرق كشافة، كانت تجوب شوارع القدس، احتفالاً بالمولد النبوي.

أضاف الشهود أن فرق الكشافة كانت قد عزفت النشيد الوطني الفلسطيني في الساحة. واستدعت الشرطة سيارة مياه عادمة، لإجبار المواطنين على إخلاء المكان.

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