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«سلع وبضائع» ميزة جديدة لمستخدمي واتساب

«سلع وبضائع» ميزة جديدة لمستخدمي واتساب
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تواصل – وكالات:

يتأهب تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب” لإطلاق ميزة جديدة تسهل لمستخدميه إمكانية الوصول إلى الكثير من السلع والبضائع.

ومن المقرر أن تتيح الميزة الجديدة المفيدة للمستخدمين إمكانية البحث عن سلع وبضائع يرغبون بشرائها من خلال كتالوج خاص.

ويمكن للشركات الراغبة في عرض منتجاتها وضع هذه البضائع ضمن فئات خاصة تدرج في التطبيق بحيث لا يضطر المستخدم للبحث الطويل.

ويمكن الوصول إلى هذا الكتالوج عبر رابط أو زر الشراء في أعلى صفحة الرسائل.

وكان التطبيق أطلق، في وقت سابق من هذا الشهر، تحديثا جديدا يتيح فيه اختيار المعلومات التي سيتم تخزينها في النسخة الاحتياطية بشكل مستقل.

ويمكن أن يشمل التخزين جميع الخيارات مثل الصور ومقاطع الصوت والفيديو والمستندات والملفات الأخرى.

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