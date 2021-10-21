«نجمة الموت» جسم غريب يدور حول القمر وتفسيرات غريبة (فيديو)

تواصل – وكالات:

رصد شاب صربي من المهتمين بالفضاء، مرور جسم كبير بسرعة عالية فوق سطح القمر، وترك الجسم الغريب ظلا كبيرا على سطح القمر خلال مروره.

وادعى هواة نظريات المؤامرة بأن الحديث يدور عن كائنات فضائية، بحسب موقع “WALLA”.

وبعد نشر الفيديو على الإنترنت، ذهب الكثيرون إلى أن الكتلة الغريبة، التي تشبه النيزك، هي كائن فضائي يطير على سفينة تشبه “نجمة الموت”.

وأثناء تعقب الكاميرا للقمر في 23 أغسطس الماضي، رصدت جسما صغيرا مرئيا في الزاوية اليمنى العلوية ويتجول حول القمر، تاركا ظلا كبيرا، قبل أن يختفي في الضباب.

لم يضع المشاهدون الوقت وقدموا نظريات مختلفة وغريبة لما هو موثق في الفيديو، وأوضح أحدهم: “لترك ظل على القمر، يجب أن يكون جسما ضخما، لذا فهو سفينة كبيرة حقا”.