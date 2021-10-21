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ما أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

ما أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، عن أهمية الحرص على تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وقال باهبري، خلال فيديو عبر حسابه بتويتر: إن الجرعة الثانية من اللقاح تزيد فاعلية الأجسام المضادة وتقلل نسبة حدوث المضاعفات عند الإصابة بالفيروس ودخول العناية المركزة بنسبة 95%، ولكن تبدأ بعدها الأجسام المضادة تقل.

وأوضح أن الدراسات أثبتت أنه بعد تلقي الجرعة الثانية لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر تبدأ نسبة الأجسام المضادة في الانخفاض خاصة لدى كبار السن، لذلك من المهم أخذ الجرعة الثالثة لتنشيط المناعة.

ولفت إلى أنه يمكن أخذ تطعيم الإنفلونزا ولقاح كورونا معاً لكن يفضل أن يؤخذ أحدهما والآخر بعد أسبوعين، مبيناً أن الأولى هو تلقي تطعيم الإنفلونزا قبل الجرعة الثانية أو الثالثة من لقاح كورونا.

وأشار إلى أننا مقبلون على موسم العمرة ومن بعده موسم الحج وبحاجة لتحصين أنفسنا بشكل جيد.

وأكد باهبري أن أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم وأكثر من 40 مليون شخص في المملكة تلقوا اللقاح فلا مجال للقلق.

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